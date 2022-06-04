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    PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

    PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

    Mehmetçik'in harekat için gün saydığı Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'taki PKK'lı teröristler tünel kazıp silah sakladığı analar drone ile görüntülendi.
    • 04.06.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 19:38
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülkenin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan tetör koridorunna karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatı harekatlarının ardından yeniden hazırlık içinde.

    Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere saldırılarından vazgeçmeyen YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti.

    Her an harekatın başlaması beklenirken bölgedeki hain teröristler de hazırlık yapmaya başladı.

    PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri VİDEO

    Tünel kazıp silah saklıyorlar

    Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

    AA, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

    Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, AA kameralarına yansıdı.

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #1

    Tel Rıfat'taki son durum

    Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

    YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

    YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #2

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #3

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #4

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #5

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #6

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #7

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #8

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #9

    PKK lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri #10


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