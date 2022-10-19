PKK'lılarla fotoğrafı çıkan İBB çalışanı görüntüleri inkar etti

PKK'lı teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra tutuklanan İBB çalışanı Şafak Duran, mahkemede fotoğraflardaki şahsın kendisi olmadığını belirterek dijital raporları da reddetti.

PKK terör örgütünün şehirdeki uzantılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 2016 yılında Şırnak'ta PKK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlardan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev alan 30 yaşındaki Şafak Duran'ın bağlantısı ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu dökümanlar arasında Duran'ın, PKK kampında elinde uzun namlulu silahlar çevresinde ise PKK'lı teröristlerle çekilen fotoğraflarının tespit edilmesi ile gözaltına alınmış ve 29 Nisan'da tutuklanmıştı.

Hakim karşısına çıktı

Duran hakkındaki adli süreç devam ederken sanık, hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran savunma yaptı.

Duruşmaya sanık avukatları ve Duran'ın yakınları izleyici olarak katıldı.

İBB çalışanı Şafak Duran'ın, PKK'lılarla fotoğrafları çıktı VİDEO

"İBB'ye internetten başvuru yaptım"

Savunmasına başlarken kendisini sosyal hizmet uzmanı olarak tanıtan Şafak Duran, "2012-2016 yılları arasından Sakarya'da sosyal hizmet bölümünü okudum. Sonrasında ALES sınavlarına girdim. Yüksek lisans okuma hedefim vardı. 2017'de yüksek lisansı kazandım ve Fransa'ya gittim. Döndüğümde 4 ay işsiz kaldım.

Mülteciler Derneği'nde gönüllü olarak projelere katıldım. Dernek Sultanbeyli Belediyesi'yle koordineli çalışıyordu. İBB'ye internet üzerinden başvuru yaptım. 9 aylık bir projede çalıştım.





"Silahlı terör örgütü üyesi iddiasını reddediyorum"



Daha sonra proje sonlanınca Alman iş birliği projesinde çalışmaya başladım. Ama ortaya çıkan fotoğraf nedeniyle İBB'de çalışırken gözaltına alındım ve projelerden çıkarıldım. Bu nedenle eğitim hayatım sonlandı. Silahlı terör örgütü üyesi iddiasını reddediyorum.

Ben böyle bir suç işlemiş olsaydım, Fransa'da düzenli bir hayatım vardı, neden bırakıp buraya geleyim. Ben gözaltındayken sosyal medyada benim adıma yalan yanlış haberler yapılmış. Kanıtlanmamış bir suç üzerinden benim kişilik hayatıma müdahale edilmiştir. Ailem bu suçlamalar nedeniyle maddi-manevi etkilenmiştir." dedi.

"Fotoğraftaki ben değilim"

Duran savunmasının devamında, "İddia edilen fotoğraf bana ait değildir, oradaki kişi de ben değilim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Fotoğraftaki kişileri de tanımıyorum görmedim. Görseldeki eşkal bana ait değildir.

Eşkal ile tek ortak noktamız memleketimiz ve yaşımdır, başka ortak özelliğimiz yoktur. Herhangi bir parti, sendika vb. kuruluşlarda üyeliğim yoktur. Benim bu dosyayla hiçbir alakam yoktur. Ben hukuka sığınıp adalet talep ediyorum. Adli kontrol şeklinde bile olsa tahliyemi istiyorum." dedi.

Dijital inceleme raporlarını kabul etmedi

Dijital inceleme raporlarında fotoğraftaki kişiyle Şafak Duran'ın yüz karşılaştırması yapıldığı ve sonucunda fotoğraftaki kişinin Şafak Duran ile aynı kişi olduğu kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. Şafak Duran, raporu kabul etmediğini söyledi. Duran'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şafak Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Duran'ın kullandığı telefon kayıtlarının istenilmesini ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Dava iddianamesinden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılında Şırnak Cizre'de yapılan operasyonlara ele geçirilen dijital materyallerin içerisinde 2 adet fotoğraf ele geçirildiği ifade edildi.

Fotoğrafların Jandarma Kriminal Raporuna göre inceleme sonucunda fotoğraftaki kadın ile şüpheli Şafak Duran'ın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde tespitin bulunduğu anlatıldı.

Duran'ın örgütün kırsal alanına katılarak eğitim aldığı, tespit edilen fotoğrafında örgüte ilk katılan kişilerin aldığı eğitim sonrasında mezuniyete ait olduğu belirtildi. İddianame, tanık beyanları ve Jandarma Kriminal Raporu göz önünde bulundurularak Şafak Duran'ın, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.