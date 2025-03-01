PKK'nın ateşkes ilanı dünya basınında

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Türkiye terör belasından kurtuluyor!

1 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği Terörsüz Türkiye'ye yönelik çalışmalar sonucunda DEM Parti'den bir heyet, İmralı'ya üç ziyaret gerçekleştirmişti.

Üçüncü ve son ziyaretin ardından heyet ile mektup gönderen Abdullah Öcalan, PKK ve milislerine seslenerek silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Bu tarihi çağrının ardından Sözde PKK yürütme komitesi, çağrıyı kabul ettiklerini belirterek ateşkes ilan etti.

Türkiye Cumhuriyeti için büyük ve tarihi bir adım olan bu gelişme, dünya basını tarafından manşetlere taşındı.

İNGİLİZ REUTERS

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, açıklamayı ilk duyuran kuruluş oldu.

Reuters, haberinde şunları yazdı:

Gruba yakın bir haber ajansının aktardığına göre, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) milisleri, hapisteki Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısına kulak verecek ve derhal ateşkes ilan ederek Türk devletiyle 40 yıldır süren çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım atacak.

FRANSIZ AFP

Fransa merkezli AFP haber ajansı, terör örgütünün açıklamasını ilk yayınlayan ajanslardan oldu.

AFP haberinde, “Yasadışı Kürt militanlar hapisteki Abdullah Öcalan'ın örgütü dağılmaya çağıran önemli bir çağrısının ardından Türkiye ile ateşkes ilan etti” diye yazdı.

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

PKK yanlısı ANF haber ajansının aktardığı açıklamada PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'a atıfta bulunarak ‘Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz’ dedi.

AMERİKAN AP

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da internet sitesinde Kandil’in açıklamasına yer verdi.

Haberde, Öcalan'ın yaptığı çağrıdan iki gün sonra ateşkesin ilan edildiği belirtildi.

Haberde, "Grup, 1999'dan beri Türkiye tarafından tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'a atıfta bulunarak ateşkes ilan etti" denildi.

EL CEZİRE: PKK, ANKARA'YA ÇAĞRI YAPTI

Kandil'in açıklaması Arap basınının da gündemine yerleşti.

Katar merkezli El Cezire, "PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren çatışmalarda ateşkes ilan etti" başlığını kullandı.

Haberde, "Kürt grup, 1999'dan bu yana neredeyse tamamen tecrit altında tutulan hapisteki Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Ankara'ya çağrıda bulundu" diye yazdı.

FRANCE 24: 40 YILLIK KAN DÖKÜLMESİNE SON VERİLDİ

Fransız medyası, ateşkes ilanını "Kürdistan İşçi Partisi (PKK) cumartesi günü Türkiye ile ateşkes ilan ederek 40 yılı aşkın süredir devam eden kan dökülmesine son verdi" ifadesiyle duyurdu.

France 24 televizyonunun internet sitesinde, birinci manşet olarak yayınlanan haberde, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı dağılma çağrısı hatırlatıldı.

KATHİMERİNİ: PKK TÜRKİYE İLE ATEŞKES İLAN ETTİ

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de internet sitesinde açıklamaya yer verdi.

"PKK Türkiye ile ateşkes ilan etti" başlığı ile verilen haberde "PKK, Ankara'nın 1999'dan bu yana neredeyse tam tecrit altında tutulan Öcalan'ı serbest bırakmasını umduğunu da sözlerine ekledi" denildi.