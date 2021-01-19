Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 17’sini gözaltına aldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

OPERASYON ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Balıkesir merkezli Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de başlatılan eş zamanlı operasyonda 3 kişinin de yakalama çalışması devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçildi.

PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 17 gözaltı VİDEO