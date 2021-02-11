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- PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı
PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı
Osmaniye’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gitmeye çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.
- İHA
- 11.02.2021 - 16:52
- Güncelleme : 11.02.2021 - 17:16
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı.
Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın V.A. olduğu belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde şahsın içerisinde olduğu aracı durdurdu.
TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMAK AMACIYLA YOLA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ
Şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak amacıyla yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı- İZLE