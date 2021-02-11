Osmaniye’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gitmeye çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın V.A. olduğu belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde şahsın içerisinde olduğu aracı durdurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMAK AMACIYLA YOLA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak amacıyla yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı- İZLE