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    PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı

    Osmaniye’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gitmeye çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 17:16
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    PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı.

    Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın V.A. olduğu belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde şahsın içerisinde olduğu aracı durdurdu.

    TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMAK AMACIYLA YOLA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

    Şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak amacıyla yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı- İZLE

    PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı #1

    PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı #2

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