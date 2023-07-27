PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı Adıyaman merkezli terör operasyonunda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni yakalandı. Teröristin kardeşi Mehmet Ok da 27 Ocak'ta tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Güvenlik güçleri teröre ve teröriste geçir vermiyor.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında operasyonlar düzenleniyor.

Teknik ve fiziki takipler başarıyla sonuçlanıyor.

Ekipler harekete geçti

Son olarak bir hareketlilik de Adıyaman'da yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.

Terörist elebaşının yeğeni yakalandı

Polis ekipler, haklarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride arama kaydı olan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok ile Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubu ve Kandil bölgesiyle irtibatlı olduğu, örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı değerlendirilen Hüseyin Ok'u Diyarbakır'da gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

Sabri Ok'un yeğeni, Arzu Ok'un da kuzeni olan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 Ocak'ta yapılan operasyonda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok tutuklanmıştı.