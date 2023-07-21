PKK'nın finans ayağına darbe! Konya'da düzenlenen operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne finansman sağlayan ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Güllüşan Kandemir ile D.İ.'nin fotoğraflarını yayınladı.

DHA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde yürütülen operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek yakalanıyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan ekipler, bir kaz daha başarılı bir operasyona imza attı.

Konya'da operasyon: 2 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, terörle mücadele birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi.

İncelemede, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli Güllüşan Kandemir ve D.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan A.K. ve H.Ö. hakkında da 'aranma' kaydı çıkarıldı.

Teröristin faaliyetleri

Güllüşan Kandemir'in; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlendi.

Kandemir'in örgütün sözde ‘Dış Koordinasyon’ sorumlusu olarak cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten kişilerden olduğu tespit edildi.