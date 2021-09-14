PKK’nın kaçırdığı kızı için Ankara’ya yürüyen baba, Afyonkarahisar’a ulaştı

PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin için İzmir’den Ankara’ya yürümeye başlayan baba Mehmet Laçin, Afyonkarahisar’a ulaştı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 744’üncü gününde de kararlılıkla devam etti.

2008 yılında HDP tarafından kandırılarak kaçırılan kızı Gamze Laçin için nöbet çadırındaki eyleme katılan baba Mehmet Laçin, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmak için İzmir’e dönmek zorunda kaldı.

O günden bugüne eylemini İzmir’de sürdüren baba Laçin, 2011 yılından bu yana kızı Gamze Laçin'i bulmak için her yolu denediğini belirterek Ankara'ya yürüme kararı aldı.

Mehmet Laçin, bugün saat 13.00 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü'nün karşısına geldi.

“DEVLETİN GÜCÜ ALLAH’IN İZNİ İLE EVLATLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ”

Giydiği 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı tişört, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla yürüyüş yapan Laçin, evlat nöbeti tutan annelerden mücadeleye devam etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. 2008'de kızım HDP tarafından elimden alındı ve kaçırıldı.”





"KIZIMI ALMAYA GİTTİĞİMDE BENİ DARBETTİLER"

Kızını almaya gittiğinde darbedildiğini söyleyen Laçin, konuşmasına şu ifadeler ile devam etti:

“Beni darbettiklerine dair mahkeme kararı da var elimde. Beni darbeden ceza da aldı. Alınan ceza ilk suç olduğu için ertelendi. Kızım tekrar kayboldu. Çok aradım bulamadım. Diyarbakır anneleri nöbete başladıktan sonra ben de Diyarbakır'a yola çıktım. 2019 yılında nöbeti başlatan yürekli bir anne. HDP binası önünde oturdum televizyonda izledim, 'evladım 4 gündür kayıptır, evladım sizdedir geri verin', HDP Diyarbakır il binası inkar etti, 'hayır evladından haberimiz yok, her kaybolan burada mı olur' dedi, O yürekli anne 'hayır evladım burada' dedi. 'Evladımı almadan çıkmam, kalkmam buradan' dedi. 4 gün 4 gece o kapıdan kalkmadı ve HDP dağa göndermeden evladını aldı. Bunun üzerine ben de Diyarbakır'a yola çıktım.

PKK’nın kaçırdığı kızı için Ankara’ya yürüyen baba, Afyonkarahisar’a ulaştı VİDEO



“HDP İZMİR İL BİNASI ÖNÜNDE ÇADIR KURDUM”

7 ay nöbetimi Diyarbakır'da devam ettirdim. Koronavirüs belası yüzünden İzmir'e döndüm. HDP İzmir il binası önüne çadır kurdum. 17 Haziran 2021'de çadırda otururken silah patladı. Emniyet beni oradan apar topar çıkardı.

“VATAN, BAYRAK, EVLAT DİYE YA ALLAH DEDİM”

İzmir Valiliği'ne dilekçe verdim. Ankara yürüyüşü için izin istedim. Çünkü kararlıydım. Ankara'ya gitmemin nedeni, bu şekil oldu. Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım.





“YÜRÜYÜŞÜN ADI MÜCADELE VE ÜMİT YÜRÜŞÜDÜR”

Yürüyüşün adı da Mücadele ve Ümit Yürüyüşüdür. İnşallah bir sonuç alacağım. Evladıma kavuşuncaya kadar ben HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım.”

Laçin, açıklamasının ardından Ankara yürüyüşüne devam etti.