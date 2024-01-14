PKK'nın kanalında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü Terör örgütü PKK'nın kanalı Medya Haber'de yapılan programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e övgüler düzüldü. Özel'in şehitlerimizin ardından yaptığı açıklamaya destek verilirken 'PKK'nın meşru direnme hakkı' olduğu iddiası ortaya atıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye kaybettiği 9 vatan evladının yasını tutuyor.

Şehitlerimiz bir bir toprağa verilirken diğer yandan da teröristlere yönelik hem havadan hem de karadan operasyonlar sürüyor.

Ancak bu operasyonlara karşı olanlar da var.

Son olarak terör örgütü PKK'nın medya yapılanması kapsamında faaliyet yürüten Medya Haber TV'de dikkat çeken bir yayın yapıldı.

PKK'nın kanalında Özgür Özel'i övdüler

Kanalda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e methiyeler düzüldü.

Sunucunun Özgür Özel’in daha önce söylediği “Biz evlatlarımızın kanı yerde kalmasın demek yerine artık evlatlarımızın kanı akmasın diyoruz. Bunun için de tedbir alın, akılcı olun diyoruz. Biz o bildiriye imza atmadık, siz imza attınız diye bu olay önlenmiş mi oldu?” yönündeki ifadelerini yorumlayan HDP 24. dönem Van milletvekili Kemal Aktaş, CHP liderinin açıklamasına destek verdi.

"Özgür Özel’in değerlendirmeleri, mesajları kısa da olsa vurguları önemle dikkat çekici"

Bölücü örgüt PKK'nın saldırılarının 'meşru direnme gücü' olarak yorumlandığı kanalda konuyla ilgili kullanılan ifadeler şu şekilde:

“Özgür Özel’in değerlendirmeleri, mesajları kısa da olsa vurguları önemle dikkat çekici. Aslında şimdi bütün siyasi partiler şimdiye kadar ‘vatan millet Sakarya’ adı altında Türkiye’nin geleceği, bütünlüğü, teröre karşı mücadele’ deyip bu anlamda herkesi arkalarında sıraya dizdiler. Ve dolayısıyla herkes bu konuda bütünleşti, birleşti ve dolayısıyla ses edemeyecek bir duruma getirdiler durumu.

"Bir orduya karşı, bir devlete karşı elbette halklar meşru direnme haklarını kullanacaklardır"

Özgür Özel’in şu anda vermiş olduğu ifade tarzları, kamuoyu ile paylaştığı ve savaşa karşı tutumunu ortaya koyduğu bu yaklaşım aslında bütün siyasi partilerin göstermesi gereken bir tutumdur. Yani ‘kanları yerde kalmayacak’ her seferinde bunu söylüyorlar... İşgalci olan bir orduya karşı, bir devlete karşı elbette halklar meşru direnme haklarını kullanacaklardır.”

Öte yandan kanalda PKK’lı teröristlerin “gerilla” diye nitelendirildiği, “Gerilla Zap’ta Kürt düşmanı savaş konseptinin çöküşünü ilan etti” şeklinde altyazının ekrana verildiği de görüldü.