PKK’nın maket uçakları TSK birliklerine zarar veremeden düşürüldü MSB, terör örgütü PKK’nın maket uçaklarının TSK birliklerine zarar vermeden etkisiz hale getirildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait maket uçakların düşürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRLİKLERİMİZE ZARAR VERMEDEN DÜŞÜRÜLÜYOR"

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor” ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)