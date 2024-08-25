AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait maket uçakların düşürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"BİRLİKLERİMİZE ZARAR VERMEDEN DÜŞÜRÜLÜYOR"
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor” ifadelerine yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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