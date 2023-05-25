PKK'nın siyasi kanadı HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı Hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleneceği açıklandı.

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Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu.

14 Mayıs'ta yapılan ilk turun ardından milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı.

İlk turda beklediği oyu alamayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur çalışmalarında milliyetçilik vurgusu yapmaya başladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmeye başladı.

İki isim 7 maddelik bir mutabakat metni imzaladı ve Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması HDP'yi rahatsız etti

İmzalanan metinde daha önce 'kayyumları kaldıracağız' sözü veren Millet İttifakı'nın tutumunda değişiklik olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamaların devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik sert tavrı ile sık sık gündem olan Özdağ ile anlaşarak destekçilerinden tepki görmeye başladı.

Yazılı açıklamayla gözdağı verildi

Söz konusu anlaşmaya ilişkin sosyal medyada yazılı açıklama yapan HDP, Kılıçdaroğlu'na adeta gözdağı verdi.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur." ifadeleri kullanıldı.

İkinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler

Ardından HDP açıklamasının sonunda bugünü işaret ederek kameralar önünde konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını duyurdu.

Kameraların karşısına geçen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, alınan ikinci tur kararını duyurdu.

Bugünkü açıklamada bir kez daha Kılıçdaroğlu’na destek kararı çıktı.

Yine açıklamada sığınmacılara ve kayyım politikasına yönelik eleştiriler de getirildi.