PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticisi öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlenen operasyondan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Sözde askeri eğitim veren yönetici

Son olarak MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu Mıhyeddin Gulo'yu etkisiz hale getirdi.

Hain teröristin Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği tespit edildi.

Türk askerine yönelik saldırı planları

Öte yandan Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi

AA'nın haberine göre; Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.