PKK'nın sözde Aynularab mali sorumlusu Tuba Karakoç öldürüldü MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nın hain terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonları sürüyor.

Son olarak PKK saflarına 2013’te katılan Tuba Karakoç, örgüte katıldığı günden bu yana Türkiye, Irak ve Suriye’de birçok alanda faaliyet göstermişti.

MİT, Tuba Karakoç’u, geçmişte Türkiye’de eylem yapma arayışında olması ve terör faaliyetleri nedeniyle, hedef listesine aldı.

Hedef listesine alındı

Tuba Karakoç’un Suriye’de Ekonomi sorumlularından olması nedeniyle, dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak’a gidip geldiğini belirledi.

Yine bu çerçevede faaliyet göstermek üzere Suriye/Sırrin-Ayn İsa arasında bir bölgede iken saha ajanlarının anlık bilgi vermesi üzerine MİT’in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Dağ kadrolarına finansal destek sağlıyordu

Karakoç, 2013 yılında örgüte katıldı.

Örgüt bünyesinde Türkiye’ye karşı faaliyet gösterdi.

Birçok terör eyleminde rol aldı

Bu süre zarfında Türkiye’de eylem yapmak için gönüllü kadrolar arasında yer aldı. Irak/Mahmur’da örgüt bünyesinde faaliyet gösteren Tuba Karakoç, ardından Suriye’ye gönderildi.

Örgüt tarafından güvenilir bir kadro olarak görülmesinden dolayı son olarak Suriye’de PKK/YPG Ayn El Arap ‘Ekonomi Sorumluluğu’ görevine getirildi.