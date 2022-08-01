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    PKK'nın sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman öldürüldü

    PKK'nın sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman öldürüldü

    MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:17
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    MİT, nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

    Son olarak PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist Erhan Arman, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

    Patlayıcıların Türkiye'ye geçirilmesini organize etti

    Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Ayn El Arab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti.

    2019'da sözde Ayn El Arab eyalet yöneticisi oldu

    Arman, 2019'da örgütün sözde Ayn El Arab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

    Örgütün olası harekatlara karşı savunmasını planlıyordu

    Burada Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

    Özel operasyonla üstü çizildi

    AA'nın aktardığına göre terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    PKK nın sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman öldürüldü #1


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