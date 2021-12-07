PKK'nın sözde Gap-Rıha sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi

Terör örgütünün sözde eyalet sorumlusuna operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Soylu, "Kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sınır ötesinde teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, yurt içinde de operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Nokta atışı operasyonlarla huzuru ve güvenliği bozmaya çalışan teröristlere göz açtırılmıyor.

SÖZDE EYALET SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda son düzenlenen operasyonun adresi Şanlıurfa oldu.

Terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, operasyon sonucu ölü ele geçirildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi." notunu düştü.

"ÇOK TİTİZ ÇALIŞMA"

"Uzun zaman, çok titiz çalışma…" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin." diye ekledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar köyünde, PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

TESLİM OL ÇAĞRILARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

İnsansız hava aracı destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu, ölü olarak ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Operasyonda 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel doküman ele geçirildi.

KALDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, teröristin kaldığı virane haldeki ev de görüntülendi.

Evin içerisinde ve dışarıda, ilginç detaylar göze çarptı.

Bakan Soylu'nun duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi VİDEO

EVİN DUVARINDA HDP YAZISI

Evin dış duvarında büyük harflerle yazan HDP yazısı dikkat çekti.

Eşya bulunmayan evin içerisinde sadece çay, şeker, battaniye gibi yaşam malzemelerinin yanı sıra teröristlerin posterleri, kitap ve bazı dijital meteryallerin yer aldığı görüldü.

MAHALLEDE KİMSENİN TANIMADIĞI BELİRTİLDİ

Öldürülen teröristin yaşadığı mahalle ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı ve mahalledeki kimsenin şahsı tanımadığı belirtildi.

Evin asıl sahibinin ise yıllar önce öldüğü öğrenildi.



