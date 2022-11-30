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    PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur öldürüldü

    PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur öldürüldü

    MİT, Irak Sincar'da PKK'nın istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sorumlu seviyede faaliyet gösteren 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
    • 30.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:01
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir teröristin daha üstünü çizdi.

    1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdi.

    İstihbarat eğitimi verdi

    Örgütün istihbarat yapılanması "NLP" içerisinde 2016'da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi.

    Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terörist eylemden sorumluydu.

    Sözde finans sorumluluğu da yaptı

    "Kinda Maraş" kod adlı Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı çalışma yapan MİT, teröristin Kandil'den gizli görevle Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek için sözde finans sorumluluğu yaptığını tespit etti.

    AA'nın aktardığına göre ardından operasyon için harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.

    PKK nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur öldürüldü #1


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