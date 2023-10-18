PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu MİT'ten kaçamadı MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

AA

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde sürüyor.

Öyle ki örgüt mensuplarından sözde üst düzey yöneticilere kadar hepsi, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

MİT'ten kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Operasyonla gözaltına alındı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)