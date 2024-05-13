PKK'nın sözde konsey yöneticilerinden Sedat Aksu öldürüldü PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT’in Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrosunu bir bir avlıyor.

Son olarak MİT, Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Ayrıca Aksu'nun, Irak/Gara’da PKK/KCK genel cephane sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

Adım adım izlendi: Etkisiz hale getirildi

Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi ve Aksu adım adım izlendi.

Saha ajanları, Aksu'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

MİT, Irak/Gara’da terörist Aksu'yu beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Üst düzey faaliyetlerde bulundu

Öte yandan Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı.

2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı. 2001 yılında Irak/Haftanin alanına geçti. 2004’te tekrar yurt içine geçen Aksu, 2007 yılında Hâkî Karaer Akademisinde eğitim almak için Irak’ın kuzeyine geçti.

2009’da Irak/Kandil’de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014’te Irak/Gara’da HPG konseyinde görevlendirildi.

2016’da Suriye’ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı. Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, en son Irak’ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)