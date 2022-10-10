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    PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı

    PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı

    MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:38
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütünde büyükbaşları paketlemeye devam ediyor.

    MİT, bu kapsamda terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakaladı.

    PKK terör örgütüne 2015'te katıldı

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

    Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.

    Türkiye'ye getirildi

    Son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen terörist Çekdar Kaya, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    PKK nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı #1


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