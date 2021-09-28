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    PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan öldürüldü

    PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan öldürüldü

    MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.
    • AA
    • 28.09.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:48
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    Emniyet güçlerimiz hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.

    Son dönemlerde PKK'nın dağ kadrosuna yönelik yapılan operasyonların sayısı artmıştı.

    DAĞ KADROSUNDAN BİR İSİM DAHA SİLİNDİ

    Bu operasyonlar da meyvesini vermeye devam ediyor.

    Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi 'Haydar Varto' kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi.

    PKK nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan öldürüldü #1

    PKK nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan öldürüldü #2

    PKK nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan öldürüldü #3

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