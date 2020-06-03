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    PKK'nın sözde Şehidan komutanı teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede aranan PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 03.06.2020 - 19:09
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    PKK'nın sözde Şehidan komutanı teslim oldu

    Terör örgütünde üst düzey çözülme hız kesmiyor.

    Turuncu Liste'de yer alan, PKK'nın sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist, Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı.

    1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82’ye yükseldi.” denildi.

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