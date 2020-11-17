PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan öldürüldü

Gri kategoride aranan İrfan Akcan, MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi.

“PKK/KCK’nın Sincar Gümrük Sorumlusu” olduğu belirlenen İrfan Akcan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alındı.

Akcan’ın, Irak/Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında faaliyet gösteren yerel halktan haraç topladığı tespit edildi.

MİT’in, Akcan’ın “güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye’den Irak’a cephane ve terörist aktarımı yapacağı” yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi.

SURİYE SINIRINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Akcan, 8 Kasım 2020’de Sincar’ın Suriye sınırında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Akcan'ın, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirtildi.

'ÇUKUR-BARİKAT' EYLEMLERİNDE YER ALDI

2010’da PKK terör örgütüne katılan Akcan, 2015’de Silopi’de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı. 2019 yılında PKK/KCK’nın “Sincar Gümrük Sorumlusu” oldu. Sincar’da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi.

HALKTAN ZORLA PARA ALDI

Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK için haraç topladı. Örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.