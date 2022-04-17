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    PKK'nın sözde sorumlularından Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

    MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Rojvan Van kod adlı Mehmet Aydın'ı Suriye'de nokta atışla etkisiz hale getirdi.
    • 17.04.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 11:46
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    PKK'nın sözde sorumlularından Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), hain terör örgütü üyelerine yönelik yurt dışındaki operasyonları devam ediyor.

    Teşkilat, Suriye'de bir 'büyükbaş' haini daha ortadan kaldırdı.

    Eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlenince MİT harekete geçti.

    Nokta atışı ile havaya uçtu

    "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

    Köylülerin kaçırılması eyleminde parmağı vardı

    Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

    AA'nın haberine göre 2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.

    PKK nın sözde sorumlularından Mehmet Aydın Suriye de öldürüldü #1

    PKK nın sözde sorumlularından Mehmet Aydın Suriye de öldürüldü #2


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