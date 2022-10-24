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    PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

    PKK terör örgütünün sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:02
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    PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmiyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir üst düzey teröristi daha etkisiz hale getirdi.

    Sözde tabur komutanı Suriye'de öldürüldü

    Suriye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut öldürüldü.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

    MİT takibindeydi

    Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

    Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

    Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    PKK nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü #1

    PKK nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü #2


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