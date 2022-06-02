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    PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü

    PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü

    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:36
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    Hain terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen mücadele hız kesmeden sürüyor.

    Güvenlik güçleri ve MİT'in operasyonlarıyla yıpratılan örgüte bir darbe daha vuruldu.

    MİT, komuta kademesinden birinin daha üstünü çizdi

    MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrası cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün, örgüt için güvenli bir liman olma özelliği kazandığını tespit etti.

    Tespitler doğrultusunda, bu iki bölgenin en tepe iki yönetimine yönelik operasyon yapıldı.

    PKK nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü #1

    Üst düzey sorumlular arasında yer alıyordu

    Dılhaz Gabar kod Mehmet Doğan; 1996 yılında katıldığı örgütte, 2005 yılında PKK İran Alanı 2. Derece sorumlusu, 2008 yılında Kandil Alanı Lojistik Sorumlusu, 2009 yılında Botan sahası/Gabar Alanı sorumlusu, 2015 yılında Kandil Saha Yürütme Üyesi, 2017 yılında Zap Sahası Kurumlar sorumlusu, 2018-2020 yıllarında ise HPG Mahmur Merkez Cephesi Sorumlusu görevlerini yürütmüştü.

    Öte yandan MİT'in, yurt dışında hedeflere yönelik yaptığı nokta operasyonlarla dünyanın sayılı gizli servisleri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, Teşkilat'ın, özellikle Irak ve Suriye'de sağladığı alan/istihbarat hakimiyetinin, başarılı operasyonlarla neticelenmesinin, MİT'te süregelen gelişimin bir sonucu olduğunu belirtiyor.

    PKK nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü #2

    PKK nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü #3

    PKK nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü #4


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