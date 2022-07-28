Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
413.679
7.40%
BTXN Coin
10.16
10.31%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü

    PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü

    PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
    • 28.07.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hain terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrolarına yönelik operasyonlarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir teröristi daha avladı.

    Son olarak PKK'ya 1991 yılında katılan 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer'in, örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

    Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

    MİT tarafından konumu belirlenen terörist Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Ayrıca Hezer'in PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu öğrenildi.

    PKK nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü #1

    Eski HDP'li milletvekilinin ablası

    "Berivan Zilan" kod adlı terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu.

    2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

    Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    PKK nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü #2

    PKK nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü #3


    İlginizi Çekebilir

    Avustralya'da 14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadın salıverildi
    Dünya

    Avustralya'da 14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadın salıverildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar
    3. Sayfa

    Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar

    Görüş Bildir