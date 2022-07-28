- Haberler
- Gündem Haberleri
- PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü
PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer öldürüldü
- 28.07.2022 - 10:31
- Güncelleme : 28.07.2022 - 11:08
Hain terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrolarına yönelik operasyonlarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir teröristi daha avladı.
Son olarak PKK'ya 1991 yılında katılan 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer'in, örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.
Hatice Hezer etkisiz hale getirildi
MİT tarafından konumu belirlenen terörist Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Hezer'in PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu öğrenildi.
Eski HDP'li milletvekilinin ablası
"Berivan Zilan" kod adlı terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu.
2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.
Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.