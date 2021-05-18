PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğü TSK ve MİT operasyonunun ayrıntıları

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ta öldürüldüğü TSK ve MİT operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'yı iç çatışmaya ve çözülmeye itecek ağır bir darbe daha indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğünü de belirtti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST

İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN SİLAHLI KANADINDAKİ EN YETKİLİ İSİM

Güvenlik kaynakları, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün silahlı kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

ZEYTİN DALI VE BARIŞ PINARI HEZİMETLERİ SONRASI IRAK'A KAÇTI

Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK’ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Sofi Nurettin, örgüt için hezimete dönüşen harekâtlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin’in Suriye’den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine, Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

MİT, IRAK'TA YERİNİ TESPİT ETTİ

Sofi Nurettin’in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye’de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin’in Irak alanına geçtiğini tespit etti.

Ayrıca, yürütülen çalışmalarda, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin’in Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

ÖZEL EKİP İLE DEŞİFRE EDİLDİ

Bunun üzerine, kurulan özel ekip, Sofi Nurettin’in yeni görevi ve Irak’ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin’in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin’in; Gara alanında Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

ÖLÜMÜNÜ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği, MİT’in Irak’taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT’in Irak’taki yerel ağı ayrıca, Sofi Nurettin’in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin’in öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler.

ÖLÜM HABERİYLE BAZI TERÖRİSTLER TESLİM OLDU

Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu; Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

1990'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin, 1995’te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

BİRÇOK TERÖR SALDIRISINI YÖNETTİ

2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Sofi Nurettin kod, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda kanlı terör saldırısını yönetmişti.

SURİYE'DE TUTUNAMAYINCA IRAK'A KAÇTI

2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti.

GARA'DA 13 VATANDAŞIN ŞEHİT EDİLME TALİMATINI VERDİ

Ayrıca, Sofi Nurettin, TSK tarafından Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.

SOFİ'NİN ÖLÜMÜ, ÖRGÜTE BÜYÜK DABER VURACAK

Güvenlik kaynaklarınca, MİT’in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

PYD'NİN, PKK'NIN KOLU OLDUĞU GERÇEĞİ

PKK/KCK yönetimince Irak’ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Sofi Nurettin kod Nurettin'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, PYD/YPG’nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

ÖLÜMÜ, ÖRGÜT İÇİ ÇATIŞMAYI ARTIRACAK

Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin’in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

MİT'TEN "ADALET BİR GÜN TECELLİ EDECEK" MESAJI

MİT’in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.