PKK'nın tünelleri baraj faciasına davetiye çıkarıyor

Mezkeft Barajı'nda tehlikeli seviyeye ulaşan suyun fazla kısmının bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. PKK, barajın etrafında kazdığı tüneller su altında kalabileceği için kapakları açtırmıyor.

YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin kuzeydoğusunda yer alan Kahtaniye beldesindeki Mezkeft Barajı'nda su seviyesi, yeterli şekilde tahliye edilmediğinden en yüksek düzeye ulaştı.

Türkiye sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki baraj, YPG/PKK'nın tutumu nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaklaşan kış mevsimindeki yağışlarla barajın yıkılmasından endişe duyan bölge halkı ve mühendisler, iç savaş öncesi inşa edilen barajın bakım ve denetimlerinin yeterli şekilde yapılmadığını belirtiyor.

Mühendisler, baraj kapaklarının açılarak fazla suyun peyderpey tahliye edilmesini talep ederken, Mezkeft Barajı'nı tünellerle çevreleyen YPG/PKK'lı teröristler bu uyarıları dikkate almıyor.

Barajın etrafında kazdıkları tüneller su altında kalabileceği için kapakları açtırmayan YPG/PKK'lı teröristler, barajın çökme tehlikesini görmezden geliyor.

39 KÖY TEHLİKEDE

Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen Hasekeli bir mühendis, yaptığı açıklamada, YPG/PKK elebaşlarının isteklerini yerine getirmediklerini söyledi.

Suriyeli mühendis, terör örgütünün bölgeyi tehlikeye sürüklediğini belirterek "Kış yaklaşıyor. Yakın zamanda yağışlarla barajdaki su seviyesi daha da yükselecek ve dolaysıyla baraja uygulanan baskı artacak. Eğer su tahliye edilmezse, bölgeyi kaçınılmaz bir felaket bekliyor." dedi.

YPG/PKK'nın bölge halkının güvenliğini görmezden geldiğini vurgulayan mühendis, barajın çökmesi halinde 39 köy ve binlerce dönümlük tarım arazisinin su altında kalabileceğini kaydetti.