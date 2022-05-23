- Haberler
- Gündem Haberleri
- PKK'nın üst düzey ismi MİT'in operasyonuyla öldürüldü
PKK'nın üst düzey ismi MİT'in operasyonuyla öldürüldü
MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.
- 23.05.2022 - 10:38
- Güncelleme : 23.05.2022 - 10:46
MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar gelecek...