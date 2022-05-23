Petrol
111.09
1.00%
Euro
16.8649
0.38%
Dolar
15.9007
0.18%
Altın
949.32
0.72%
Borsa
2395
0.96%
Bitcoin
486.215
2.65%
BTXN Coin
13.54
2.88%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    PKK'nın üst düzey ismi MİT'in operasyonuyla öldürüldü

    MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.
    • 23.05.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PKK'nın üst düzey ismi MİT'in operasyonuyla öldürüldü

    MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    PKK nın üst düzey ismi MİT in operasyonuyla öldürüldü #1

    PKK nın üst düzey ismi MİT in operasyonuyla öldürüldü #2

    PKK nın üst düzey ismi MİT in operasyonuyla öldürüldü #3


    İlginizi Çekebilir

    Yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor
    Yaşam

    Yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor

    Çorum'da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı
    3. Sayfa

    Çorum'da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir