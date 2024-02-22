PKK'nın yakıp yıktığı Yüksekova'da, DEM Parti mitingine yoğun katılım Hendek olayları sonrasında PKK'nın yakıp yıktığı, devletin yeniden yeni binalarla ayağa kaldırdığı Yüksekova'da DEM Parti'nin mitingine yoğun katılım sağlandı.

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Türkiye terör belasına yıllar boyunca birçok kayıp verdi.

Terörle mücadele tarihinde en sert çatışmaların yaşandığı dönem ise hendek olaylarının yaşandığı dönem oldu.

Şehirlere yuvalanan PKK'lılara yönelik Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 2018'de düzenlenen "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nu düzenlendi.

Operasyonda PKK'lılar nedeniyle ilçe adeta yerle bir oldu.

Terör mağdurları için devlet harekete geçti

Operasyonun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalarla terörden mağdur olanlar için yeni konutlar inşa edildi.

Şehir adeta yeniden inşa edildi

Doğalgazla uyumu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konut tamamlandıkça ailelere teslim edildi.

2022 Ağustos'ta tamamı teslim edilen konutlarla bölge halkı yeni bir hayat standardı yakalayarak konforlu bir yaşama kavuştu.

Yüksekovada PKK'nın siyasi uzantısı DEM mitingi

Yıllardır başta konut olmak üzere birçok yatırımın yapıldığı Yüksekova'da bugün PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin mitingi vardı.

Yıllarca PKK'nın yakıp yıktığı, anneleri çocuklarından, çocukları öğretmenlerinden ayırdığı bölgede, DEM Parti mitingine yoğun katılım sağlandı.

PKK sevicilrin yuvalandığı partinin mitinginde kalabalık alana sığmadı