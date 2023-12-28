PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlu Eymen Coli öldürüldü... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlularından Eymen Coli'yi operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hainlere nefes dahi aldırmıyor.

Sınır içi ve ötesinde süren başarılı operasyonlardan, göğüs kabartan bir haber daha geldi.

Öyle ki bir teröristin daha sonunu MİT getirdi.

Sözde sorumlu tespit edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli için nokta operasyonu adım adım işledi.

Attığı adım takip edildi, köşeye sıkıştırıldı

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

Terörist hakkında detaylar

Suriye Amudeli olan Eymen Coli, 2013 yılında Suriye’de örgüte katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladı.

Örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetleri içerisinde yer alan Coli’nin akrabalarının da büyük bir bölümünün örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bölgede örgüte karşı olan şahıs ve ailelere acımasız tutumuyla tanınan Eymen Coli, Barış Pınarı Harekâtı sürecinde ise güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalara katıldı.

Güvenlik kaynakları, Kamışlı sözde asayiş sorumlusu olarak faaliyet gösteren Eymen Coli’nin etkisiz hale getirilmesiyle bölge halkının üzerindeki örgüt baskısının azalacağını ifade etti.