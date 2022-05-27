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    PKK'ya darbe: Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • 27.05.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 11:43
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    PKK'ya darbe: Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "7 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    PKK ya darbe: Suriye nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü #1

    PKK ya darbe: Suriye nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü #2


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