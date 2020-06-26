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    PKK/YPG'li teröristlere ait 6 havan imha edildi

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin masum sivilleri hedef alan tuzakları, TSK tarafından engellendi.
    • AA
    • 26.06.2020 - 10:37
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    PKK/YPG'li teröristlere ait 6 havan imha edildi #1

    PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri katletmek üzere Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tuzak kuruldu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden tuzağa ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

    Harekatın düzenlendiği bölgede teröristlere ait mühimmatın ele geçirildiğini duyuran MSB, 6 adet havan mühimmatının Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.

    PKK/YPG'li teröristlere ait 6 havan imha edildi #2

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."

    PKK/YPG'li teröristlere ait 6 havan imha edildi #3

    PKK/YPG'li teröristlere ait 6 havan imha edildi #4

    PKK/YPG'li teröristlere ait 6 havan imha edildi #5

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