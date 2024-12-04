Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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Plaka tescil işlemleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile birlikte araç plakası yenileme işlemlerinde değişikliğe gidildi.

NOTER ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre artık plaka tescil işlemleri e-devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Önceki uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin fiziksel işlem gerçekleştirmesi gerekiyordu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli belgeleri onaylıyordu.

Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odası'na başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyorlardı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bu süreç e-Devlet üzerinden yapılabilecek.