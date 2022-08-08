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    PMYO başvuru sonuçları ve sınav tarihi açıklandı mı?

    PMYO başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, "PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" araştırması yapıyor.İşte konuya dair merak edilenler...
    • 08.08.2022 - 12:54
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    PMYO başvuru sonuçları ve sınav tarihi açıklandı mı?

    Polis olmak isteyen kadın ve erkek adaylar, uzun süren çalışmalarının sonuna yaklaşmak üzere...

    Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

    Bu kapsamda kadın ve erkek adaylar hem sözlü hem de fiziksel sınava tabii tutularak, polis olmak için ter dökecek.

    2022-2023 eğitim öğretim yılı PMYO 2500 öğrenci alımı için başvurular, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı.

    Ardından PMYO sınavı ne zaman sorusu gündeme geldi.

    PMYO başvuru tarihi açıklandı mı?

    Peki PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO sınavı ne zaman?

    PMYO başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir duyuru yayınlanmadı.

    PMYO başvuru sonuçları ve sınav tarihi açıklandı mı? #1


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