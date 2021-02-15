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    Polat Balkan, Topbaş'ın vefatından sonra 'Melih Gökçek'i bekliyoruz' dedi

    Polat Balkan, Topbaş'ın vefatından sonra 'Melih Gökçek'i bekliyoruz' dedi

    Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberinin ardından Melih Gökçek'in ölümünü istedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 15:31
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    Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle çoklu organ yetmezliği yaşayan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetmişti.

    Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "KADİR TOPBAŞ'IN ARDINDAN, MELİH GÖKÇEK'İ DE BEKLİYORUZ"

    Twitter'daki paylaşımına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de dahil eden Polat Balkan, "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz." dedi.

    Polat Balkan, Topbaş ın vefatından sonra Melih Gökçek i bekliyoruz dedi #1

    SİYASİLER VE HUKUKÇULAR ELEŞTİRDİ

    Büyük bir tepkiyle karşılaşan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın, Topbaş'ın defnedildiği günde paylaşım yapması, siyasiler ve hukukçular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Polat Balkan, Topbaş ın vefatından sonra Melih Gökçek i bekliyoruz dedi #2

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