Polatgiller davasında sular durulmuyor: Avukat Feyza Altun'dan yeni bomba! Bana para teklif ettiler... Dilan, Engin Polat davasının başından beri detayları paylaşan Avukat Feyza Altun, canlı yayında kendisine çift tarafından para teklifinde bulunulduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Kazandıkları ütopik paralarla akıl kurcalayan sosyal medya fenomenleri mercek altında.

Ultra lüks yaşamı ile dikkatleri üzerine toplayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki suçlamalar kapsamında cezaevine girdi.

Türkiye’de gündeme oturan olay hakkında açıklamaları dikkat çeken bir isim da avukat Feyza Altun.

Polat Çifti para teklif etti

Süreç işlerken birçok ayrıntı paylaşan Altun bu kez de Halk TV yayınındaki açıklamalarıyla yeni bir gündem oluşturdu.

Feyza Altun, Polat çiftinin kendisine para teklifinde bulunduğunu söyledi.

Altun’dan olayların ilk başladığı dönemlerde paylaşımlarını durdurmasını isteyen Engin Polat, hem para teklif etti hem de avukata “gelin üretim tesislerimizi görün” dedi.

"Oluru nedir diye sordular"

İşte Feyza Altun’un o açıklaması;

Polatgiller bir oluru nedir diye sordu. Oluru nedir yani ne istiyorsun ne yapalım dedi. Bu arada ben fabrikaların olmadığını söylesin ben de konuyu kapatayım dedim söylemedi, ben de devam ettim.

"Biz demedik ki fabrikalarımız var dediler, videoları ortaya çıkardık"

Ortada bir fabrika yok. Bir X yayınında mıstık lakaplı sosyal medyacıları geldi "biz demedik ki fabrikalarımız var" dedi. Bu sefer fabrikalarımız var diyen videolarını ortaya çıkardık.

"Engin Polat mesaj attı"