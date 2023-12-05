Polatlar davasından sonra fenomenler tek tek sorgulanıyor: Neslim Güngen'e soruşturma başlatıldı

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Türkiye'nin gündem maddelerinden biri de sosyal medya fenomenleri.
Dilan Polat davası sonrasında yüzlerce fenomen mercek altına alındı.
Bu isimlerden biri de bir anda zengin olduğu iddia edilen Neslim Güngen.
Soruşturma başlatıldı
Habertürk'te yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı fenomen ve güzellik salonu sahibi Güngen hakkında soruşturma başlattı.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma dahilinde Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.
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