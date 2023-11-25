Polatların muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili ailenin mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.

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ensonhaber.com

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanan Dilan Polat, gündemden düşmüyor.

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Ultra lüks hayatı tutuklamayla sonuçlanan Polatlar davasında her geçen gün yeni detaylar yaşanıyor.

Mali müşavir her şeyi itiraf etti

Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadesine ulaşıldı.

Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyet ile paylaştı.

Kara para sistemini tek tek anlattı

Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de ayrıntılarıyla anlattı.

Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.

1 milyar liralık naylon fatura

Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.

Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.

Dilan Polat- Engin Polat soruşturması

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

14 kişi tutuklandı

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.