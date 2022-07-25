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    Polis Akademisi alımları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrencinin alımına ilişkin ilan ve detayları açıklandı.
    • 25.07.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:46
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    Polis Akademisi alımları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Polis Akademisine öğrenci alımları başladı...

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.

    Başvurular ise 25 Temmuz-5 Ağustos 2022'de "https://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girerek yapılacak.

    Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

    Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

    TC vatandaşı, lise ve dengi okul mezunluğu şartı

    Başvuracak adaylar için giriş koşulları PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

    Polis Akademisi alımları Resmi Gazete de yayınlandı #1

    TYT'den en az 250 bin ham taban puanı

    Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

    Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

    Polis Akademisi alımları Resmi Gazete de yayınlandı #2

    "18 yaşı tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak..."

    Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2022 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2022 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

    Kadınlarda boy sınırı 162, erkeklerde 167 cm

    Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek. İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.


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