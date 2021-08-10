Polis ekipleri, orman yangınlarının meydana geldiği bölgeden ayrılmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına anında müdahale etmek için yangın bölgelerine giden ekiplerin çalışmalarından birkaç kare, sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye’de 13 günde, 53 ilde 270 orman yangını çıktı.

Bunlardan 267'si kontrol altına alındı. Yangınların çıktığı ilk günden bu yana sahada ter döken polislerin de mesaisi adeta ikiye katlandı.

Yangın bölgelerine ekip ekip sevk edilen polisler, havanın aydınlanmasıyla görevine başladı, karanlık çökünce bu kez nöbete geçti.

Kadın ve erkek polislerden oluşan ekipler, 16 büyük orman yangınının sönmesinde önemli rol oynadı.

“BU GAYRET SÖNDÜRECEK”

Emniyet Genel Müdürlüğü, halen orman yangınlarına müdahalede bulunan ekiplerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, “Omuz omuza verdiğimiz bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek” ifadelerine yer verildi.

EGM’nin tweeti, binlerce beğeni aldı.