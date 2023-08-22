Polis kılığına giren göçmen kaçakçılarına operasyon
İHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, sorunun merkezindeki kaçakçılarına göz açtırılmıyor.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu organize olarak işleyen kaçakçılara çalışma yürütüyor.

Polis kılığına giren göçmen kaçakçılarına operasyon
Göçmen kaçakçıları

Polis kılığında göçmen kaçakçılığı

Çalışmalar neticesinde jandarma; polis yeleği, tabanca, telsiz ile kelepçe taşıdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

13 organizatör yakalandı

Düzenlenen operasyonda kendilerine polis süsü veren 13 organizatör gözaltına alınırken, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 82 şahıs, organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 6 araç ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek şebeke çökertildi.

Polis kılığına giren göçmen kaçakçılarına operasyon
Göçmen kaçakçıları

11 kaçakçı tutuklandı

Gözaltına alınan 13 organizatörden 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 82 şahıs sınır dışı edilerek, kullanılan araçlara ise el konulduğu bildirildi.