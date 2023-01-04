Polis maaşları 2023: Zamlı polis maaşı ne kadar oldu? Polis, komiser, başkomiser maaşı!

Polis maaşları 2023: Zamlı polis maaşı ne kadar oldu? Polis, komiser, başkomiser maaşı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara zam müjdesi geldi. Peki polislerin maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis maaşı kaç TL? En düşük polis maaşı ne kadar? İşte 2023 polis memuru maaşları...

Enflasyon oranına göre 2023 yılı ocak ayında memur maaşlarında yapılacak zam belli oldu.

TÜİK verilerine göre, memur ve memur emeklileri 2023 yılının ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 15-16 arasında oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaparak zam oranını yüzde 25'e taşıdı.

2023 Polisler ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

2023 zamlı polis maaşları

2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak polis maaşı yüzde 30,5 artışla şöyle oldu: