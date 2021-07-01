Polis maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı polis maaş zam oranı 2021..

Polis maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı polis maaş zam oranı 2021..

Binlerce polis, maaşlarına yansıyacak olan temmuz ayına ilişkin zam detaylarını öğrenmek amacıyla, "Ne kadar zam yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Memur ve emeklilere, ocak ve temmuz ayı olmak üzere 2 defa zam yapılırken, binlerce polis temmuz ayında yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı.

En fazla tercih edilen mesleklerden birisi olan polislik için hazırlanan adaylar ise başvuru yapmadan önce maaş ve verilen zamlara ilişkin detayları merak ediyor.

Polis maaşlarına ocak ayında yapılan zam, enflasyon farkı ile 6 bin 388 liradan, 6 bin 859 liraya yükseldi.

Temmuz ayında ise yine yılın ilk 6 ayında görülen enflasyon baz alınarak zam yapılacak.

Peki, polis maaşlarına zam yapıldı mı? Polis maaşları temmuz zammı ne kadar? Temmuz ayı polis maaş zam oranı 2021..

POLİS MAAŞLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 5 ayında tüketici enflasyonu 6.39'a ulaştı. Beklentilere göre ise 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyonun yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu durumda polis maaşlarına 7.3 oranında zam yapılması bekleniliyor.

2021 Temmuz ayı polis maaşlarına yapılacak zamın ise şu şekilde olması öngörülüyor;

Başkomiser (3/1): 8.404

Polis memuru (8/1): 7.359

Emekli başkomiser (1/4): 4.161

Emekli polis memuru (8/1): 4.161

2021 OCAK AYI POLİS ZAMLARI

2021 Temmuz ayının zam oranı henüz belli olmazken, ocak ayında polislere ne kadar zam yapıldığı merak edilmeye başlandı.

İşte ocak ayı polis zam oranları;