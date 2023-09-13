Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayla ilgili ifadeler ortaya çıktı Nöbetçi hakimlikteki ifadelere göre, olay sırasında evde bulundukları belirtilen 1 şüphelinin olayı ölen Diyar Anacur'un gerçekleştirdiğini söylediği, başka bir şüphelinin ise "Hiçbir Türk vatandaşı, Türk polisini kasten öldürmek istemez" dediği öğrenildi.

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İHA

İstanbul'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda bir polisimiz hain saldırıya uğradı...

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapıldığına dair yapılan ihbarı değerlendiren ekiplere söz konusu adreste, şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırı sonucunda Hakan Telli şehit olurken Ahmet Yasin Çevik de ağır yaralandı.

Şüphelilerden Diyar Anacur'un öldürüldüğü olayın ardından 'Anucurlar' suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirilmişti.

37 şüpheli tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde 97 adreste gerçekleştirilen zincirleme operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik kararı

Olaya ilişkin nöbetçi hakimlik kararında, şüphelilerden Ozan Anacur ve Akın Arsakay'ın olay tarihinde polis memuru Hakan Telli'yi fikir ve eylem iş birliği içerisinde, uzun namlulu silahlarla şehit ettikleri, diğer memur Ahmet Yasin Çevik'in hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

Kararda ayrıca, şüphelilerden Görkem Doğan ile Kadir Taşdemir'in örgüt adına motosikletle kuryelik yaptıkları, şüphelilerin dijital materyallerinde silah ve benzeri aletlerle fotoğraflarının bulunduğu da kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerin nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadeleri de ortaya çıktı.

"Olayda hiçbir suçum yoktur"

Şüpheli Ozan Anacur, ifadesinde şu cümleleri kullandı;

Olayda hiçbir suçum yoktur, vatani görevini yapmış biriyim. Hiçbir Türk vatandaşı, Türk polisini kasten öldürmek istemez. Silahlardan haberim yoktur, Diyar köyden getirmiş satmak için. Kendisi benim kuzenim olur, ben kızdım kendisine. Hiçbir örgütle alakam yoktur, uyuşturucu madde satmıyorum, kimseyi öldürmedim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.

"Ölen kişi olayı gerçekleştirdi"

Şüphelilerden Akın Arsakay olayla alakası olmadığını belirterek, "İfadelerimde belirttiğim gibi, ölen kişi olayı gerçekleştirdi. Diyar beni arayıp çalışmak için çağırmıştı. Eve gittiğimde öyle silahların olduğunu gördüm, sonradan haberim oldu. Diyar'ın yanında kalmak zorunda kaldım, zor durumdaydım. Elime silah almadım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ifadeleri alınan bazı şüphelilerin, atılı suçlamaları kabul etmediklerini, ele geçirilen uyuşturucuları kullanmak için aldıklarını, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savundukları da öğrenildi.

Bazı şüphelilerin ise savunmalarında, "Annemin mutfakta kullandığı hassas terazi vardır, o da benim değildir", "Çiğ köfte dükkanımız vardı, hassas terazilerden biri oradan kalmıştır." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)