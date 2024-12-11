İHA

Geçen yıl 25 Ağustos'ta İstanbul Kağıthane'de polis ekipleri, uyuşturucu operasyonu için belirlenen adrese gitti.

Polis memuru Hakan Telli, adreste açılan ateş sonucu şehit oldu.

Ayrıca, olayda polis memuru A.Y.Ç. de ağır yaralandı.

Olaya ilişkin 10'u tutuklu 51 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ile devam edildi.

Duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulunurken duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

"EVİMDE KOKAİN BULUNMUŞTU"

SEGBİS aracılığıyla ifade veren tutuklu sanıklardan Cüneyt Sarıova, şu ifadelerde bulundu:

1 buçuk yıldır tutukluyum. Tanımadığım, ismini duymadığım bir kişinin örgütüne üye olduğum söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Evimde kokain bulunmuştu, onu da aldığım yer bellidir. Tahliyemi talep ediyorum.

"TEK SUÇUM, ARKADAŞIMIN SÖYLEDİĞİ ADRESE SİPARİŞ GÖTÜRMEM"

Yine SEGBİS'le savunma yapan tutuklu sanık Görkem Doğan ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, “Olayı tüm gerçekliği ile anlattım. Benim o gün tek suçum, arkadaşımın söylediği adrese sipariş götürmemdir. Beni bu adrese Kadir Taşdemir yönlendirmiştir. Tahliyemi talep ediyorum.” sözlerini sarf etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

SANIK DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Duruşma sırasında tutuksuz sanık Burak Bolay'ın, salonda fotoğraf çektiğinin tespit edilmesi üzerine mahkeme heyeti kararıyla telefonuna el konuldu.

Mahkeme heyeti ayrıca sanığa; ‘duruşma düzenini bozma' ve ‘duruşma salonu içerisinde görüntü alma' suçlarından 3 gün disiplin hapsi cezası verilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

1 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Görkem Doğan'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; şüpheliler Ozan Anucur, Sinan Anucur, Serhat Anucur ve Yılmaz Burak'ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', ‘resmi belgede sahtecilik', 4 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘mala zarar verme', ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından ayrı ayrı 107'şer yıl 4'er aydan 146'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede 47 şüphelinin ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', ‘parada sahtecilik', ‘suç delillerini yok etme', ‘mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', ‘resmi belgede sahtecilik', ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması' suçlarından ayrı ayrı 5'er yıldan 97'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.