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    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev

    Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı olarak görev yapan ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Hasan Keleş, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 19:07
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    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev

    Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan Hasan Keleş, geçtiğimiz ay geçirdiği rahatsızlığı sonucu Trabzon’daki bir hastanede tedavi ediliyordu.

    48 yaşındaki Keleş’in Trabzon’daki tedavisine Samsun’da özel bir hastanede devam edildi.

    KURTARILAMADI

    Keleş’e özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

    48 yaşındaki 2 çocuk babası Hasan Keleş’in cenazesi Samsun’un Salıpazarı ilçesine getirildi.

    CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

    Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi’nde Keleş için kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev #1

    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev #2

    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev #3

    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev #4

    Polis memuru Hasan Keleş’e son görev #5

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