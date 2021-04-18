Antalya’da radar polis memuru, iftar kumanyasını sokak köpekleriyle paylaştı. Cep telefonuna yansıyan polis memurunun bu davranışı izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye’nin tek kadın radarı olarak bilinen polis memuru Fatma Yılmaz, görevi başındayken iftarını yapmak için aracından indiği sırada sokak köpeklerini gördü.

Köpeklerin oldukça acıktığını fark eden Yılmaz, kumanyasını sokak köpeklerine verdi.

POLİS MEMURUNDAN TAKDİRLİK HAREKET

3 sokak köpeği Yılmaz’ın verdiği kumanyayı yerken, cep telefonuna yansıyan polis memurunun bu anlamlı davranışı izleyenleri duygulandırdı.

Antalya’da polis memuru iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdi ViDEO