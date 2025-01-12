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Polis memuru motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti: Çanakkale'de toprağa verildi

Polis memuru motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti: Çanakkale'de toprağa verildi Motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaparken, kazada olay yerinde yaşamını yitiren polis memuru Doğan Biçici, bugün düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.