İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen acı olayda, motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı.
Kazada İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Doğan Biçici olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine getirilen polis Doğan Biçici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Vali Ömer Toraman, aileye taziye dileklerini iletti. Teşvikiye camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis Doğan Biçici'nin cenazesi Ezine ilçe kabristanlığına defnedildi.
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