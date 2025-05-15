Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti , Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi.

POLİS MEMURU ARBEDEDE ŞEHİT OLDU

Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

Olayda 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. yaralandı.

Şüpheli Yunus Emre Geçti ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

HAYVAN ARACINA BİNDİRİLEREK TAŞINDI

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, polis memuru Abdullah A.'nın polis merkezinde komiser olduğu diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu yer aldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti'nin annesi ve yakınlarının 'yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği kaydedildi.

POLİSİN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Komiser Abdullah A.'nın yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.'yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti'yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.'nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti'nin kaçtığı ifade edildi.

TEDBİR ALINMADIĞI KAYDEDİLDİ

Komiser Abdullah A.'nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti'nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı.

Polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

3 POLİS HAKKINDA 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Üç polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.